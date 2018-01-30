Месси - Бекхэму: "Может, через несколько лет ты меня позовешь в свой клуб"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поздравил Дэвида Бекхэма с созданием собственного клуба в США. Напомним, англичанин получил все необходимые документы для регистрации своей команды в MLS, сообщает The Guardian. Англичанин заплатил футбольной федерации 25 миллионов долларов, чтобы присоединиться к лиге.

- Привет, Дэвид! Прежде всего, поздравляю, и надеюсь, что с твоим начинанием все сложится хорошо, - цитирует Marca Месси. - Кто знает, может, через несколько лет ты меня позовешь.