Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" пройдет без зрителей

Игра 7-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" но без зрителей, информирует пресс-служба каталонцев. Отмечается, что такое решение было принято советом директоров клуба, поскольку Профессиональная футбольная лига Испании (LFP) отказалась переносить встречу.

Ранее сообщалось, что матч может быть отменен. Причина – беспорядки, происходящие в Каталонии. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.

"Лас-Пальмас" осудил настроения каталонцев по переносу игры и заявил о намерении выйти на матч в футболках с нашитым флагом Испании.

Встреча пройдет сегодня и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.