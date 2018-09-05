Марселу: "Останусь в "Реале" до конца карьеры"

Защитник "Реала" Марселу заявил, что останется в мадридском клубе до конца карьеры. Этим летом зарубежные СМИ писали о том, что 30-летний бразилец может перейти в "Ювентус", чтобы воссоединиться с форвардом Криштиану Роналду.

- Я слышал много глупостей, - приводит слова Марселу Football Italia со ссылкой на Real Madrid TV. - Я останусь в "Реале" до конца карьеры.

Марселу выступает за "Реал" с 2007 года. В составе мадридского клуба он четырежды выигрывал чемпионат Испании, а также 4 раза становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне бразилец провел 4 матча за "Реал".

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