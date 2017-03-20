Луис Энрике: "Матч с "Реалом" не станет решающим в чемпионской гонке"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после победы над "Валенсией" (4:2) в матче 28-го тура чемпионата Испании подчеркнул, что его подопечные показали хорошую игру. По словам специалиста, каталонцы создали большое количество голевых моментов против соперника, который действовал от обороны.

- "Барселона" показала хорошую игру против команды, которая действовала от обороны. Мы создали много моментов, - приводит Football Espana слова Энрике. - "Валенсия" незаслуженно открыла счет. В подобных ситуациях у нас возникают проблемы.

В нашей игре бывает дисбаланс, но это нормально. Мы пытаемся уменьшить его за счет организации и прессинга.

Я не думаю, что матч с "Реалом" станет решающим в чемпионской гонке. Борьба в таблице очень плотная, нам предстоит провести много игр. Нельзя выиграть все. Это практически невозможно.