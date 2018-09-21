Лионель Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Капитан "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги чемпионов по версии болельщиков, сообщает пресс-служба УЕФА. Конкурентами автора хет-трика в ворота ПСВ (4:0) были Набиль Фекир ("Лион"), Джеймс Милнер ("Ливерпуль") и Поль Погба ("Манчестер Юнайтед").

Ранее сообщалось, что капитан "Краснодара" Мартынович вошел в команду недели в Лиге Европы