Капитан "Краснодара" Мартынович вошел в команду недели в Лиге Европы

УЕФА опубликовал список 11 лучших игроков по итогам первого тура группового этапа Лиги Европы. В символическую сборную, среди прочих, вошел капитан и защитник "Краснодара" Александр Мартынович. Он провел все 90 минут в игре с "Акхисаром" (1:0).
Сборная недели в Лиге Европы: Щербицкий (БАТЭ), Меле ("Генк"), Роко ("Бешикташ"), Мартынович ("Краснодар"), Лустиг ("Селтик"), Рафинья ("Спортинг"), Банега ("Севилья"), Хаферц ("Байер"), Хайрович ("Динамо" Загреб), Бен Йеддер ("Севилья"), Обамеянг ("Арсенал").
🔝 @Aubameyang7 & @WissBenYedder lead the line in the #UEL Team of the Week ⚽️🔥– UEFA Europa League (@EuropaLeague) 21 сентября 2018 г.
Latest player rankings: https://t.co/nPs6v7VAz4 pic.twitter.com/H0cemH5x8A
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