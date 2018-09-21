Капитан "Краснодара" Мартынович вошел в команду недели в Лиге Европы

УЕФА опубликовал список 11 лучших игроков по итогам первого тура группового этапа Лиги Европы. В символическую сборную, среди прочих, вошел капитан и защитник "Краснодара" Александр Мартынович. Он провел все 90 минут в игре с "Акхисаром" (1:0).

Сборная недели в Лиге Европы: Щербицкий (БАТЭ), Меле ("Генк"), Роко ("Бешикташ"), Мартынович ("Краснодар"), Лустиг ("Селтик"), Рафинья ("Спортинг"), Банега ("Севилья"), Хаферц ("Байер"), Хайрович ("Динамо" Загреб), Бен Йеддер ("Севилья"), Обамеянг ("Арсенал").

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