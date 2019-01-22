Кевин-Принс Боатенг: "Все дети, начиная играть в футбол, мечтают оказаться в клубе, подобном "Барселоне"

Новичок "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг поделился радостью от перехода в каталонский клуб. 31-летний ганец арендован "Барселоной" у "Сассуоло" до конца сезона.

– Я очень рад, – цитирует официальный сайт "Барселоны" Боатенга. – Думаю, для меня большая честь оказаться здесь. Это отличный шанс. Все дети, начиная играть в футбол, мечтают оказаться в клубе, подобном "Барселоне". Мечта становится реальностью. Я просто хочу выложиться по максимуму для команды. Все знают, как я играю, на что я способен.