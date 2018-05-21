Иньеста на поле пустого "Камп Ноу". Самый трогательный момент сезона

"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" (1:0) в матче 38-го тура чемпионата Испании. Встреча стала последней в форме сине-гранатовых для 34-летнего полузащитника Андреса Иньесты.

После окончания встречи и всех торжественных мероприятий испанец остался в полном одиночестве, в темноте вернувшись на поле "Камп Ноу". Иньеста покинул стадион только в половине второго ночи.



34-летний Иньеста выступал за "Барсу" с сезона-2002/03. За 16 лет он завоевал 32 трофея, включая девять титулов чемпиона Испании и 4 кубка Лиги чемпионов. В общей сложности он провел в составе каталоцнев 674 матча, забив 57 мячей и сделав 119 голевых передач.