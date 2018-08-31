Хулен Лопетеги: "Отсутствие Роналду на гала-вечере УЕФА? У меня нет желания об этом говорить"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги не стал комментировать отсутствие нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду на гала-вечере, посвященном награждению лучших игроков Лиги чемпионов прошлого сезона. Звание лучшего футболиста получил хавбек "Реала" Лука Модрич.

– У меня нет настроения и желания говорить об этом гала-вечере, – цитирует AS Лопетеги. – Мы настраиваемся на ближайшую игру с "Леганесом". Не люблю оценочные суждения и разговоры о словах тех или иных людей. Я рад за Модрича. Если он победил, значит, заслужил это.