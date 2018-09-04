Хулен Лопетеги - об уходе из сборной Испании: "Поступил бы так же снова"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги не сожалеет о том, что покинул сборную Испании. Это случилось со скандалом перед самым чемпионатом мира в России – Лопетеги был отправлен в отставку, когда руководство Федерации футбола Испании узнало о наличии у него договоренности с "Реалом".

– Я принял решение и сделал бы это снова, – цитирует Onda Cero Лопетеги. – Я поступил честно и ни о чем не жалею. Мне очень нравится работать с "Реалом". У нас большие цели. Надеюсь, что сборную ждет успех с Луисом Энрике – я его поклонник. А в моей карьере это уже прошлое.

Все случилось очень быстро. Игроки поступили правильно, быстро сосредоточившись на чемпионате мира. Я не очень люблю говорить об отношениях с футболистами. Это личное. Я хотел сказать "да" "Реалу" и сделал это.