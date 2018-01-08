Филиппе Коутинью: "Хочу внести свой вклад в историю "Барселоны"

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутинью рассчитывает войти в историю клуба своей игрой. Бразилец перешел из "Ливерпуля" за 160 миллионов евро, 40 миллионов из которых – бонусы.

– Здесь играли великие кумиры, идолы, – цитирует sport.es Коутинью. – Здесь и сейчас играют лучшие футболисты мира. Это лучший клуб. Очень радостно носить форму, в которой играли Роналдинью, Ривалдо, Ромарио. Я хочу внести свой вклад в историю клуба. Много раз мечтал играть и забивать за "Барселону". Мне это снилось, можно сказать. Будет большой честью поучиться у Иньесты. Мне очень нравится командный футбол "Барселоны". Пусть тренер решит, где я буду более полезен.