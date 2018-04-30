Эрнесто Вальверде: "Для "Барселоны" самое главное - не устать от побед"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что команде необходимо сохранять верный настрой после победы в чемпионате Испании. Каталонцы завоевали 25-й титул, выиграв у "Депортиво" в 35-м туре (4:2).

- Победа в чемпионате - это та цель, к которой мы шли весь сезон. Мы достигли ее и теперь празднуем. Успешно прошли очень длинный турнир, - приводит Football Espana слова Вальверде. - Самое главное - не устать от побед. Для таких команд, как "Барса", необходимо постоянно сохранять верный настрой. Иногда это очень сложно.