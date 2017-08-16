Дисквалификация Криштиану Роналду будет сокращена на один матч?

Сегодня Королевская федерация футбола Испании (RFEF) рассмотрит апелляцию "Реала" по дисквалификации нападающего Криштиану Роналду. Португалец был отстранен на четыре игры за толчок судьи и на одну за полученную красную карточку в первом матче за Супекубок Испании против "Барселоны" (3:1).

В "Реале" настаивают, что дисквалификация футболиста должна быть полностью отменена, но в клубе понимают, что RFEF вряд ли примет такое решение. Согласно Marca, скорее всего, отстранение 32-летнего игрока будет сокращено на одну встречу.

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