Динь оказывал первую помощь пострадавшим от теракта в Барселоне

Защитник "Барселоны" Люка Динь принял участие в оказании первой помощи пострадавшим во время теракта в столице Каталонии. По информации RAC1, происшествие произошло около дома француза.

Футболист взял воду и полотенца и спустился на площадь. Динь оказывал вместе с добровольцами первую помощь пострадавшим.

Напомним, автомобиль въехал в толпу из десятков человек на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии. По последним данным, в результате происшествия погибли 14 человек.

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