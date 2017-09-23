Диегу Коста: "Атлетико" - мой дом"

Нападающий Диегу Коста, который сменил "Челси" на "Атлетико"​, прибыл в Мадрид. 28-летний форвард отметил, что приехал домой.



- Я не хочу быть неблагодарным по отношению к "Челси", - приводит BBC слова Косты. - Я был счастлив играть в великой команде. У меня есть привязанность к людям оттуда. Я не хочу испортить впечатление. Но "Атлетико" - мой дом.

Для Косты это третий переход в "Атлетико" в карьере. Футболист принадлежал команде с 2007 по 2009 год, после чего был продан в "Райо Вальекано", но уже спустя год вернулся в состав "матрасников" и выступал за клуб до 2014-го.