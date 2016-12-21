08:50 | ФУТБОЛ — Испания

Диего Симеоне: "А ведь я могу и продлить контракт с "Атлетико"

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не стал исключать возможности продления контракта с клубом. По сломам аргентинского специалиста, представители СМИ очень любят поднимать волну слухов в отношении данного вопроса.

– Все кому не лень говорят о том, что я, возможно, покину "Атлетико" через полтора года, – приводит belN Sports слова Симеоне. – Но ведь я могу и продлить соглашение с клубом. Это почему-то никому в голову не приходит. Или уже написано, что я не могу продлить контракт с "Атлетико"? Журналисты очень любят поднимать волну слухов в отношении данного вопроса. Наверное, мне нужно с этим смириться и отвечать таким образом, чтобы не давать повода провоцировать полемику.

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