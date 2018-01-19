Диего Марадона: "Роналду далеко до того, чтобы стать лучшим игроком в истории"

Легенда мирового футбола Диего Марадона прокомментировал слова Криштиану Роналду о том, что португалец считает себя лучшим футболистом мира в истории. По словам чемпиона мира 1986 года, это не так. Также Марадона дал свою оценку соперничеству Криштиану Роналду с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси​.

Любой может говорить то, что ему вздумается, в том числе и полную ерунду. Я не считаю, что Роналду – лучший игрок в истории. Вовсе нет. Тем не менее я уважаю его за то, чего он добился в своей карьере. Но не более того. А до того, чтобы стать лучшим игроком в истории, ему еще очень и очень далеко.

Тут все зависит от партнеров по команде, которые находятся рядом с каждым из этих игроков. От команды, которую строит вокруг Роналду тренер сборной Португалии, и той, которую до сих пор не построил Сампаоли, который приехал в Аргентину с целой лабораторией, будто мы тут в каменном веке живем, и тем не менее ничего не добился, кроме результата 3:1 с Эквадором. И то мы выиграли потому, что все, кто играл со стороны эквадорцев, были из сборной до 20 лет, у Эквадора просто не было шансов против нас.