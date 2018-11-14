Диего Марадона: "Не думаю, что Солари надолго задержится в "Реале"

Легендарный игрок сборной Аргентины Диего Марадона считает, что Сантьяго Солари не задержится надолго на посту главного тренера "Реала". Аргентинец подписал контракт с мадридским клубом до 2021 года.

- У Солари недостаточно поддержки со стороны команды, - цитирует Marca Марадону. - Он возглавил команду потому, что его поддерживает президент клуба, но я не думаю, что он надолго задержится на своем посту.

- Но так же было с Зиданом?

- Все иначе, когда вы говорите о человеке с таким именем, как Зидан.

- Вам понравился бы шанс попробовать свои силы в Мадриде?

- Мне бы это понравилось. У меня достаточно опыта, но сейчас я счастлив там, где я есть.