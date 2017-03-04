Букмекеры считают "Барселону" фаворитом в матче с "Сельтой"

4 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Сельта". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барселона" – "Сельта"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,15 – Н 9,21 – П2 16,00

Трансляция матча "Барселона" – "Сельта" 4 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Сельта".

Прямая трансляция матча "Барселона" – "Сельта" 4 марта на канале "Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=1-4, 35 – 20.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 1 ноября 2014 года Чемпионат Испании "Барселона" – "Сельта" 0:1 5 апреля 2015 года Чемпионат Испании "Сельта" – "Барселона" 0:1 23 сентября 2015 года Чемпионат Испании "Сельта" – "Барселона" 4:1 14 февраля 2016 года Чемпионат Испании "Барселона" – "Сельта" 6:1 2 октября 2016 года Чемпионат Испании "Сельта" – "Барселона" 4:3

Прогноз "СЭ"

В последнем матче перед ответной игрой с "ПСЖ" у "Барселоны" хорошие шансы на крупную победу. "Сельта" (соперник "Краснодара" по 1/8 финала Лиги Европы) приедет на "Камп Ноу" сильно уставшей – с самого начала года галисийцы почти неизменно играют по два матча в неделю, а теперь ситуация усугубилась недавними особенно тяжелыми испытаниями – 120-минутной разборкой с "Шахтером" и игрой в меньшинстве с первого тайма три дня назад против "Эспаньола". Заработавший тогда красную карточку основной защитник "Сельты" Фонтас теперь не сможет сыграть против своей родной "Барселоны", и это тоже большой минус для гостей.

Прогноз "СЭ" – 4:1.