Букмекеры прогнозируют поражение "Эспаньола" в дерби с "Барселоной"

В чемпионате Испании матчем "Эспаньол" - "Барселона" продолжится 35-й тур в первом дивизионе. Начало - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Эспаньол" - "Барселона"

Коэффициенты Winline: П1 12,0 - Н 6,71 - П2 1,17

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:2. Последние каталонские дерби на стадионе "Корнеля" не отличались результативностью. Дважды "Эспаньол" смог отнять очки у соседей (0:0 и 1:1), а когда "Барса" все-таки выигрывала, то делала это не слишком крупно – 2:0, 1:0 и 2:0. Для "попугаев" это будет главный матч сезона – они всегда неистово настраиваются на дерби на своем поле и готовы в нем на запредельный уровень жесткости и грубости против звезд сине-гранатовых. Луис Энрике перед этой игрой давал отдохнуть группе лидеров: Луис Суарес, Жорди Альба, Серхи Роберто и Юмтити пропускали прошлый тур, равно как и Неймар, который теперь возвращается на поле после трехматчевой дисквалификации. Под вопросом участие в игре Иньесты – единственного футболиста "Барсы", которому устраивают овацию на "Корнелье" (в честь того, что после победного гола в финале чемпионата мира полузащитник показал под футболкой надпись в память об умершем капитане "Эспаньола" Харке). Всех остальных футболистов "Барсы" на "Корнелье" всегда освистывают, как последних жуликов и воров.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Эспаньол" - "Барселона".