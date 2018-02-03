Бэйл, Бензема, Роналду - в атаке "Реала" на матч с "Леванте"

Стали известны составы "Леванте" и "Реала" на матч 22-го тура чемпионата Испании. В атаке мадридцев появятся Гарет Бэйл, Карим Бензема и Криштиану Роналду.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Леванте": Ойер Оласабаль - Х. Коке, Постиго, Робер, Луна - Лукич, Лерма, Дукуре - Моралес, Э. Боатенг, Иви Лопес.

Запасные - Коке, Кабако, П. Лопес, Барди, Паццини, Рохер, Хасон.

"Реал": Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Марселу - Модрич, Каземиру, Кроос - Бэйл, Бензема, Роналду.

Запасные - Касилья, Начо, Тео Эрнандез, Асенсио, Иско, Ковачич, Васкес.

Матч начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.