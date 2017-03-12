"Барселона" уступила в гостях "Депортиво"

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Депортиво" дома переиграл "Барселону" – 2:1. Счет в игре на 40-й минуте открыл нападающий хозяев Хоселу. На первой же минуте второго тайма форвард Луис Суарес восстановил равновесие, но на 74-й минуте полузащитник Алекс Бергантиньос точным ударом принес победу команде из Ла-Коруньи.

Каталонцы продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в активе 60 очков. Занимающий второе место "Реал" отстает от "Барселоны" на одно очко и имеет два матча в запасе. "Депортиво" располагается на 15-й строчке.

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Ла лига

27-й тур

"Депортиво" – "Барселона" – 2:1 (1:0)

Голы: Хоселу, 40 (1:0). Л.Суарес, 46 (1:1). Алекс Бергантиньос, 74 (2:1).

"Депортиво": Люкс, Хуанфран (Лауре, 86), Альбентоса, Алехандро Аррибас, Фернандо Наварро, Бруну Гама (Какюта, 71), Алекс Бергантиньос, Борхес, Фажр, Карлес Хиль (Эмре Чолак, 62), Хоселу.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Маскерано, Пике, Жорди Альба, Бускетс, Андре Гомиш (Ракитич, 58), Д.Суарес (Пако Алькасер, 77), Месси, Л.Суарес, Арда Туран (Иньеста, 58).

Предупреждения: Фернандо Наварро, 14. Хоселу, 36.

Судья: Фернандес Борбалан.

12 марта. Ла-Корунья. Стадион Riazor.