"Барселона" уступила в гостях "Депортиво"

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Депортиво" дома переиграл "Барселону" – 2:1. Счет в игре на 40-й минуте открыл нападающий хозяев Хоселу. На первой же минуте второго тайма форвард Луис Суарес восстановил равновесие, но на 74-й минуте полузащитник Алекс Бергантиньос точным ударом принес победу команде из Ла-Коруньи.
Каталонцы продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в активе 60 очков. Занимающий второе место "Реал" отстает от "Барселоны" на одно очко и имеет два матча в запасе. "Депортиво" располагается на 15-й строчке.
Чемпионат Испании
Ла лига
27-й тур
"Депортиво" – "Барселона" – 2:1 (1:0)
Голы: Хоселу, 40 (1:0). Л.Суарес, 46 (1:1). Алекс Бергантиньос, 74 (2:1).
"Депортиво": Люкс, Хуанфран (Лауре, 86), Альбентоса, Алехандро Аррибас, Фернандо Наварро, Бруну Гама (Какюта, 71), Алекс Бергантиньос, Борхес, Фажр, Карлес Хиль (Эмре Чолак, 62), Хоселу.
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Маскерано, Пике, Жорди Альба, Бускетс, Андре Гомиш (Ракитич, 58), Д.Суарес (Пако Алькасер, 77), Месси, Л.Суарес, Арда Туран (Иньеста, 58).
Предупреждения: Фернандо Наварро, 14. Хоселу, 36.
Судья: Фернандес Борбалан.
12 марта. Ла-Корунья. Стадион Riazor.
Spartak-Online1
Нормалек.Так то я в Испании Реалу симпатизирую.Сегодня вообще для меня в футбольном плане день удачный!)))
21:08
Pablo_75
На самом деле эти 6:1 однозначно дали психологическое истощение у лидеров команды. Эмоций сожжено - сами понимаете. И ведь какие соперники теперь - Реал, Бавария, непробиваемый Атлетико, мощный Ювентус, феерический скоростной Дортмунд. На чемп реально энергии не хватит.
20:38
Мух
ПСЖ отгрузили всё, на Депор не осталось. Ошибка судьи не в пользу Барсы на этот раз - углового, с которого Депор вышел вперёд, не было...
20:28
absentRUneta
Неваляшка Суарес даже не помог. Без судьи играть трудно, бегать надо однако. Это вам не ПСЖ
20:25
Доктор Айболит
Как только на поле был нормальный судья,который не ведётся на просьбу и нытьё лидеров Барсы, чтоб им поставили левые пенальти, как это все видели в игре с ПСЖ,так сразу честный итог матча!!!
20:25
alik64
После бурного эмоционального подъема у игроков неизбежно следует спад. В отсутствие Неймара на его позиции провалил матч Д.Суарес. Опять подтвердил свой нулевой уровень А.Гомиш, которого с маниакальным упорством выпускает Энрике. Никакой А.Туран. И явный спад у Месси.
20:24
shpasic
хорошо Турбин-с-детства-за-Мадрид отсудил!
20:21
Slim Taller
Без левых пеналей и удалений, театральная команда падальщиков ожидаемо обделалась.
20:20
СереХа
Ура.
20:14
Aleks Grady
Вот он - истинный уровень барселоны!!!!!
20:11
tolkopositiv
Очередная отвратительная игра в исполнении подопечных Луиса Энрике. Да, эти игроки способны на чудо, но сейчас это просто набор первоклассных исполнителей без командной игры. Продалжаю ждать настоящую Барсу.
20:11
баламошка
Это вам за поддержку судейки в матче против ПСЖ Небо мстит, и это ещё не конец!
20:11
Айртон)
Надо было судейку того приглашать.)) Или зубастому симулянту нырять правдоподобнее.))
20:11
shpasic
не выплакали пару пенальти в этот раз?))
20:10