20:03 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" уступила в гостях "Депортиво"

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В матче 27-го тура чемпионата Испании "Депортиво" дома переиграл "Барселону" – 2:1. Счет в игре на 40-й минуте открыл нападающий хозяев Хоселу. На первой же минуте второго тайма форвард Луис Суарес восстановил равновесие, но на 74-й минуте полузащитник Алекс Бергантиньос точным ударом принес победу команде из Ла-Коруньи.

Каталонцы продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в активе 60 очков. Занимающий второе место "Реал" отстает от "Барселоны" на одно очко и имеет два матча в запасе. "Депортиво" располагается на 15-й строчке.

Чемпионат Испании

Ла лига

27-й тур

"Депортиво" – "Барселона" – 2:1 (1:0)

Голы: Хоселу, 40 (1:0). Л.Суарес, 46 (1:1). Алекс Бергантиньос, 74 (2:1).

"Депортиво": Люкс, Хуанфран (Лауре, 86), Альбентоса, Алехандро Аррибас, Фернандо Наварро, Бруну Гама (Какюта, 71), Алекс Бергантиньос, Борхес, Фажр, Карлес Хиль (Эмре Чолак, 62), Хоселу.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Маскерано, Пике, Жорди Альба, Бускетс, Андре Гомиш (Ракитич, 58), Д.Суарес (Пако Алькасер, 77), Месси, Л.Суарес, Арда Туран (Иньеста, 58).

Предупреждения: Фернандо Наварро, 14. Хоселу, 36.

Судья: Фернандес Борбалан.

12 марта. Ла-Корунья. Стадион Riazor.

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Spartak-Online1

Нормалек.Так то я в Испании Реалу симпатизирую.Сегодня вообще для меня в футбольном плане день удачный!)))

21:08

Pablo_75

На самом деле эти 6:1 однозначно дали психологическое истощение у лидеров команды. Эмоций сожжено - сами понимаете. И ведь какие соперники теперь - Реал, Бавария, непробиваемый Атлетико, мощный Ювентус, феерический скоростной Дортмунд. На чемп реально энергии не хватит.

20:38

Мух

ПСЖ отгрузили всё, на Депор не осталось. Ошибка судьи не в пользу Барсы на этот раз - углового, с которого Депор вышел вперёд, не было...

20:28

absentRUneta

Неваляшка Суарес даже не помог. Без судьи играть трудно, бегать надо однако. Это вам не ПСЖ

20:25

Доктор Айболит

Как только на поле был нормальный судья,который не ведётся на просьбу и нытьё лидеров Барсы, чтоб им поставили левые пенальти, как это все видели в игре с ПСЖ,так сразу честный итог матча!!!

20:25

alik64

После бурного эмоционального подъема у игроков неизбежно следует спад. В отсутствие Неймара на его позиции провалил матч Д.Суарес. Опять подтвердил свой нулевой уровень А.Гомиш, которого с маниакальным упорством выпускает Энрике. Никакой А.Туран. И явный спад у Месси.

20:24

shpasic

хорошо Турбин-с-детства-за-Мадрид отсудил!

20:21

Slim Taller

Без левых пеналей и удалений, театральная команда падальщиков ожидаемо обделалась.

20:20

СереХа

Ура.

20:14

Aleks Grady

Вот он - истинный уровень барселоны!!!!!

20:11

tolkopositiv

Очередная отвратительная игра в исполнении подопечных Луиса Энрике. Да, эти игроки способны на чудо, но сейчас это просто набор первоклассных исполнителей без командной игры. Продалжаю ждать настоящую Барсу.

20:11

баламошка

Это вам за поддержку судейки в матче против ПСЖ Небо мстит, и это ещё не конец!

20:11

Айртон)

Надо было судейку того приглашать.)) Или зубастому симулянту нырять правдоподобнее.))

20:11

shpasic

не выплакали пару пенальти в этот раз?))

20:10

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