"Барселона" разгромила "Севилью" и в 30-й раз завоевала Кубок Испании

В Мадриде завершился финал Кубка Испании между "Севильей" и "Барселоной". Каталонский клуб добился победы со счетом 5:0 и в 30-й раз завоевал трофей, в том числе в четвертый раз подряд. Дублем отметился Луис Суарес, по голу забили Лионель Месси, Андрес Иньеста и Филиппе Коутинью, который отличился с пенальти.



Кубок Испании



Финал



"Севилья" - "Барселона" - 0:5 (0:3)



Голы: Луис Суарес, 14 (0:1). Месси, 31 (0:2). Луис Суарес, 40 (0:3). Иньеста, 52 (0:4). Филиппе Коутинью, 69 - с пенальти (0:5).



"Севилья": Сория, Хесус Навас, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Сарабия (Лаюн, 82), Н`Зонзи, Банега, Васкес (Нолито, 86), Корреа (Рамирес, 46), Муриэль.



"Барселона": Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Филиппе Коутинью (Дембеле, 82), Ракитич, Бускетс (Паулинью, 76), Иньеста (Суарес, 88), Луис Суарес, Месси.



Предупреждения: Меркадо, 34. Эскудеро, 38. Иньеста, 67. Васкес, 74. Бускетс, 74.



Судья: Мансано (Испания).



21 апреля. Мадрид. Стадион Wanda Metropolitano.