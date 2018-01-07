"Барселона" презентовала Коутинью на "Камп Ноу". Видео

"Барселона" провела презентацию новичка Филиппе Коутинью на стадионе "Камп Ноу". Полузащитник, ранее выступавший за "Ливерпуль", пополнил состав каталонцев 6 декабря.
Контракт с 25-летним игроком рассчитан до лета 2023 года. В нем прописана сумма отступных в 400 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщали, что бразилец обойдется сине-гранатовым в 160 миллионов евро. Таким образом, трансфер хавбека становится рекордным для английского футбола и вторым в истории мирового футбола после перехода Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро (без учета перехода Кильяна Мбаппе из "Монако" в "ПСЖ" с арендой и суммой выкупа 145 миллиона евро плюс 35 – в качестве бонусов).
Напомним, в текущем сезоне за мерсисайдцев Коутинью провел 20 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.
Под бразильской звездой. Что изменится в "Барселоне" с приходом Коутинью?//
Коутинью второй. Самые дорогие трансферы в истории футбола//
Саге конец. Коутинью – самый дорогой игрок в истории "Барселоны"
Coutinho at Camp Nou https://t.co/mS3XwRPpjs– FC Barcelona (@FCBarcelona) 7 января 2018 г.
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