15:43 | Футбол — Испания

"Барселона" показала, как будет реконструирован "Камп Ноу". Видео

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"Барселона" представила ролик, посвященный реконструкции "Камп Ноу". Каталонский клуб показал, как именно будет перестроена арена. Благодаря реконструкции вместительность стадиона вырастет на шесть тысяч место – до 105 тысяч. Также реконструированы будут прилегающие территории, поля для резервной команды и база баскетбольного клуба.

Стоимость реконструкции оценивается в 360 миллионов евро. Работы начнутся летом 2019 года и должны завершиться к 2022 году.

 

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