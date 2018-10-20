"Барселона" показала, как будет реконструирован "Камп Ноу". Видео

"Барселона" представила ролик, посвященный реконструкции "Камп Ноу". Каталонский клуб показал, как именно будет перестроена арена. Благодаря реконструкции вместительность стадиона вырастет на шесть тысяч место – до 105 тысяч. Также реконструированы будут прилегающие территории, поля для резервной команды и база баскетбольного клуба.

Стоимость реконструкции оценивается в 360 миллионов евро. Работы начнутся летом 2019 года и должны завершиться к 2022 году.