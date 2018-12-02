"Барселона" обыграла "Вильярреал"

"Барселона" в матче 14-го тура чемпионата Испании обыграла "Вильярреал" со счетом 2:0. Голы забили Жерар Пике и Карлес Аленья.

"Барселона" лидирует втурнирной таблице. "Вильярреал", являющийся соперником "Спартака" по Лиге Европы, идет на 17- месте.

Чемпионат Испании

Лига 1

14-й тур

"Барселона" - "Вильярреал" - 2:0 (1:0)

Голы: Пике, 36 (1:0). Аленья, 87 (2:0).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль (Аленья, 70), Дембеле, Месси, Коутинью (Малком, 80).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Педраса, Чиквуэзе, Тригерос (Бакка, 67), Касерес, Пабло Форнальс, Касорла (Раба, 88), Морено (Токо-Экамби, 79).

Предупреждения: Виктор Руис, 11. Лангле, 18. Альваро Гонсалес, 26. Жорди Альба, 69. Пабло Форнальс, 90. Педраса, 90+1.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

2 декабря. Барселона. Стадион "Ноу Камп".