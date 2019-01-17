"Атлетико" в ближайшее время арендует Морату

Нападающий "Челси" Альваро Мората близок к переходу в "Атлетико", информирует Football Espana. Отмечается, что английский клуб хочет полностью продать 26-летнего испанца однако "матрасники" готовы лишь арендовать футболиста.

Ранее сообщалось, что Мората готов покинуть "Челси", так как расстроен тем количеством игрового времени, которое он получает при Маурицио Сарри, предпочитающего использовать Эдена Азара в качестве основного форварда.

Контракт Мораты с "Челси" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Мората провел 24 матча за "Челси" и забил 9 голов.