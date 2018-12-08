"Атлетико" разгромил "Алавес" и поднялся на второе место

"Атлетико" с разгромным счетом обыграл "Алавес" в матче 15-го тура чемпионата Испании (3:0). Голами отметились нападающие Никола Калинич, Антуан Гризманн и хавбек Родриго Эрнандес.

"Атлетико" набрал 28 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Алавес" с 24 баллами занимает четвертую строчку.

Чемпионат Испании

Лига 1

15-й тур

"Атлетико" - "Алавес" - 3:0 (1:0)

Голы: Калинич, 25 (1:0). Гризманн, 82 (2:0). Эрнандес, 87 (3:0).

"Атлетико": Облак, Савич, Ариас, Эрнандез (Хименес, 36), Сауль, Партей, Эрнандес, Калинич (Витоло, 56), Гризманн, Корреа, Лемар (Монтеро, 64).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия (Собрино, 81), Томас Пина, Вакасо (Борха Бастон, 46), Гарсия, Ибаи Гомес (Бурги, 72), Кальери, Хони.

Предупреждения: Калинич, 5. Кальери, 15. Томас Пина, 16. Корреа, 22. Ксимо Наварро, 37. Ариас, 58. Партей, 79. Монтеро, 90+1. Лагуардия, 90+2.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

08 декабря. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

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