Андрес Иньеста: "Гол Месси увидели все, кроме тех, кто должен был увидеть"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста после матча 13-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (1:1) отметил, что арбитры ошиблись, не засчитав гол, забитый Лионелем Месси в первом тайме. После удара аргентнца голкипер Нету упустил мяч, который пересек линию ворот.

- Гол видели все, кроме тех, кто должен был увидеть, - приводит sport.es слова Иньесты. - Очень жаль, что у нас нет видеоповторов в таких ситуациях. С настроением все в порядке. "Валенсия" открыла счет, но мы смогли на это отреагировать.