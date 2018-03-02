"Алавес" нанес "Леванте" четвертое поражение подряд

"Алавес" в заключительном матче 26-го тура чемпионата Испании обыграл на своем поле "Леванте" - 1:0. Победу команде принес защитник Виктор Лагуардия на последней минуте основного времени.

"Леванте" потерпел четвертое поражение подряд, команда занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. "Алавес" - 14-й и опережает сегодняшнего соперника на 11 очков.

Чемпионат Испании

Лига 1

26-й тур

"Алавес" - "Леванте" - 1:0 (0:0)

Гол: Лагуардия, 90 (1:0).

Нереализованный пенальти: Гарсия (Алавес), 32 (мимо)

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Ибаи Гомес, Гвидетти (Собрино, 70), Эль-Хаддади, Педраса (Бурги, 78).

"Леванте": Ойер Оласабаль, Педро Лопес, Луна, Кабако, Чема, Кампанья (Робер, 34), Моралес, Лукич, Лерма, Рохер (Боатенг, 46), Иви Лопес.

Предупреждения: Эль-Хаддади, 31. Педро Лопес, 31. Педраса, 33. Робер, 44. Боатенг, 54. Лерма, 60.

Удаления: Чема (Леванте), 29. Эль-Хаддади (Алавес), 77.

Судья: Фернандес Борбалан.

1 марта. Витория. Стадион Mendizorroza.