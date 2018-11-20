В Швеции извинились за ошибку с фотографией Черчесова в предматчевой программке

Шведский футбольный союз принес извинения сборной России за неверное фото главного тренера российской команды Станислава Черчесова в официальной программке перед матчем Лиги наций, сообщает ТАСС.

В предматчевой программке под составом сборной России организаторы поместили фото бывшего главного тренера сборной Словакии Яна Козака, назвав его Черчесовым и приведя список клубов, за которые российский специалист играл и которые тренировал.

- Шведский футбольный союз приносит глубочайшие извинения сборной России за ошибку в предматчевой программке. Мы по ошибке поместили фото бывшего главного тренера сборной Словакии. Обещаем, что проведем разъяснительную беседу с главным редактором данного издания, - сообщили в пресс-службе союза.