22:05 | Футбол — Сборная России

В Швеции извинились за ошибку с фотографией Черчесова в предматчевой программке

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Шведский футбольный союз принес извинения сборной России за неверное фото главного тренера российской команды Станислава Черчесова в официальной программке перед матчем Лиги наций, сообщает ТАСС.

В предматчевой программке под составом сборной России организаторы поместили фото бывшего главного тренера сборной Словакии Яна Козака, назвав его Черчесовым и приведя список клубов, за которые российский специалист играл и которые тренировал.

- Шведский футбольный союз приносит глубочайшие извинения сборной России за ошибку в предматчевой программке. Мы по ошибке поместили фото бывшего главного тренера сборной Словакии. Обещаем, что проведем разъяснительную беседу с главным редактором данного издания, - сообщили в пресс-службе союза.

Швеция - Россия

 

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5815364

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