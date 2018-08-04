Станислав Черчесов: "Потихоньку перетягиваем Путина из хоккея"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью телеканалу "Матч ТВ" подчеркнул, что интерес к команде со стороны президента страны Владимира Путина является дополнительным стимулом.

- Для нас и для ребят интерес президента - дополнительный стимул. Он был, между прочим, на первом матче Кубка конфедераций, мы выиграли 2:0, - отметил Черчесов. - Первый матч на чемпионате мира при Путине - 5:0.

Надо, чтобы это в традицию превратилось, чтобы президент ходил на наши игры. Кстати, когда мы общались, пригласили его и Новогорск наш посетить. Потихоньку из хоккея перетягиваем. Перед матчами он звонил и после игры благодарил.

Футболисты это знают, я им телеграфно передавал какие-то вещи, которыми он делился. Своей работой мы спокойно будем убеждать, что стали интересны. Вот и все.

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