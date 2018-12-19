Станислав Черчесов – об уходе Мутко: "Говорю свое тренерское и наше командное спасибо за поддержку"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов​ прокомментировал уход бывшего президента РФС Виталия Мутко​ со своего поста. Выборы нового руководителя состоятся 22 февраля 2019 года.

– Сегодня я принял участие в заседании Исполкома РФС, на котором обсуждались много важных вопросов, – приводит слова Черчесова официальный Твиттер сборной России по футболу. – От лица тренерского штаба отчитался за работу со сборной России в 2018 году, подробно остановившись на подготовке и выступлении на ЧМ и Лиге наций УЕФА. Уже на Исполкоме мы узнали о том, что пост президента РФС покидает Виталий Леонтьевич Мутко. Хотел бы поблагодарить его за ту поддержку, которую он оказывал сборной за эти два с небольшим года. Считаю это важным моментом в профессиональных отношениях между руководителем и всем коллективом национальной сборной. Поэтому еще раз говорю свое тренерское и наше командное спасибо.

Виталий Мутко покидает пост президента РФС. Live!