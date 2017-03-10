Главный тренер сборной России Станислав Черчесов с пониманием отнесся к решению защитника Василия Березуцкого приостановить выступления за национальную команду. В то же время 53-летний специалист не исключил, что в будущем 34-летний лидер ЦСКА поможет главной команде страны.

– Еще до игры с "Зенитом" (в минувшую субботу в рамках чемпионата России. - Прим. "СЭ") Василий Березуцкий связался со мной и попросил о встрече, – сказал Черчесов официальному сайту РФС. – После матча мы побеседовали, и он озвучил свою позицию относительно дальнейшего выступления за сборную. Мы уважаем и с пониманием относимся к решению футболиста. В течение четырнадцати лет он защищал цвета национальной сборной, проведя за нее более ста матчей. Василий – настоящий профессионал как на поле, так и за его пределами. На данном этапе он сосредоточится на выступлениях за ЦСКА, но, убежден, что в случае крайней необходимости сможет вернуться в сборную России. Кстати, именно таким образом мы договаривались и с его многолетним партнером по клубу и сборной Сергеем Игнашевичем.

Станислав Черчесов: "Березуцкий в случае крайней необходимости сможет вернуться в сборную России" // Василий Березуцкий: "Оценив состояние здоровья, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА"