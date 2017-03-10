Василий Березуцкий: "Оценив состояние здоровья, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА"

Капитан сборной России Василий Березуцкий объяснил свое решение приостановить выступления за национальную команду. В частности, 34-летний футболист ЦСКА сослался на состояние здоровья и возраст.

– Данное решение далось мне очень непросто, – приводит официальный сайт РФС слова Березуцкого. – Все-таки я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА. Хотел бы отметить, что в сборной России сейчас здоровая, рабочая атмосфера, создается отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей. Впереди у команды два чрезвычайно важных крупных домашних турнира – Кубок конфедераций и чемпионат мира. Желаю футболистам, тренерскому штабу успешно решить в них поставленные задачи и порадовать российских болельщиков красивым футболом.

Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России //

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