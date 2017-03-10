16:08 | ФУТБОЛ — Сборная России

Василий Березуцкий: "Оценив состояние здоровья, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА"

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Капитан сборной России Василий Березуцкий объяснил свое решение приостановить выступления за национальную команду. В частности, 34-летний футболист ЦСКА сослался на состояние здоровья и возраст.

– Данное решение далось мне очень непросто, – приводит официальный сайт РФС слова Березуцкого. – Все-таки я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА. Хотел бы отметить, что в сборной России сейчас здоровая, рабочая атмосфера, создается отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей. Впереди у команды два чрезвычайно важных крупных домашних турнира – Кубок конфедераций и чемпионат мира. Желаю футболистам, тренерскому штабу успешно решить в них поставленные задачи и порадовать российских болельщиков красивым футболом.

Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России //
Станислав Черчесов: "Березуцкий в случае крайней необходимости сможет вернуться в сборную России"

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http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/86005.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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kaduly

Давно пора,а у дырищи совести совсем нет

16:58

Алексей_Новосибирск

рекордсмен бы так сказал... но он не скажет

16:55

lavric999

Молодец, не каждый футболист, накануне мирового первенства уйдет из сборной! Дорогу молодым, все верно, им нужно доказывать и показывать себя миру!

16:42

aleksart-spb

какая большая потеря! ещё бы конифея собой забрал бы!

16:20

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