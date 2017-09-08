Сборная России в октябре сыграет с Кореей и Ираном

РФС на своем официальном сайте объявил о проведении в октябре двух контрольных матчей с участием сборной России.
7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Кореи, матч состоится в Москве на стадионе ЦСКА.
10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдет на "Казань Арене".
Добавим, что сборные Кореи и Ирана уже вышли на чемпионат мира-2018.
О времени начала игр будет сообщено дополнительно.
Levbereg
Нормальные соперники.Иран наших сделает на раз, если будут не в силу играть. Там каждый игрок как хищник-схавает любого оленя на раз.
16:24
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А когда игра с Динамо?
16:23
shpasic
лучше было бы против Анжи и Крыльев Советов контрольные матчи провести.
16:16