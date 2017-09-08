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16:14 | Футбол — Сборная России

Сборная России в октябре сыграет с Кореей и Ираном

В октябре сборная России Станислава ЧЕРЧЕСОВА сыграет против Кореи и Ирана. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
В октябре сборная России Станислава ЧЕРЧЕСОВА сыграет против Кореи и Ирана. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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РФС на своем официальном сайте объявил о проведении в октябре двух контрольных матчей с участием сборной России.

7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Кореи, матч состоится в Москве на стадионе ЦСКА.

10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдет на "Казань Арене".

Добавим, что сборные Кореи и Ирана уже вышли на чемпионат мира-2018.

О времени начала игр будет сообщено дополнительно.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/87422.html

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Levbereg

Нормальные соперники.Иран наших сделает на раз, если будут не в силу играть. Там каждый игрок как хищник-схавает любого оленя на раз.

16:24

warning_CSKA_is_here

А когда игра с Динамо?

16:23

shpasic

лучше было бы против Анжи и Крыльев Советов контрольные матчи провести.

16:16