Сборная России в октябре сыграет с Кореей и Ираном

В октябре сборная России Станислава ЧЕРЧЕСОВА сыграет против Кореи и Ирана. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

РФС на своем официальном сайте объявил о проведении в октябре двух контрольных матчей с участием сборной России.

7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Кореи, матч состоится в Москве на стадионе ЦСКА.

10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдет на "Казань Арене".

Добавим, что сборные Кореи и Ирана уже вышли на чемпионат мира-2018.

О времени начала игр будет сообщено дополнительно.