Сборная России тренируется без Дзюбы и Кудряшова

Национальная команда России проводит открытую для представителей СМИ тренировку перед товарищеским матчем со сборной Чехии.В общей группе занимаются 23 футболиста, передает из Ростова-на-Дону спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

В их числе нет защитника Федора Кудряшова и Артема Дзюбы, получивших повреждения во время матча 1-го тура Лиги наций со сборной Турции. Оба футболиста с Чехией не сыграют. Занятие посетил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)

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