Россия во второй раз начала год с домашнего поражения

Сборная России во второй раз в истории начала год с поражения на своем поле. В 2006 году россияне в первом матче под руководством Александра Бородюка уступили бразильцам – 0:1. Если не учитывать 1992 год, который начинала сборная СНГ, национальная команда победила в десяти стартовых встречах из 25. В последний раз российская команда неудачно начинала новый календарный год шесть лет назад. Тогда сборная Дика Адвоката с минимальным счетом уступила Ирану (0:1). (Кирилл БУРДАКОВ)
Первые матчи сборной России в календарном году
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
21.02.1993
|
ТМ
|
США (г)
|
1:0
|
Сергеев
|
29.01.1994
|
ТМ
|
США (г)
|
1:1
|
Радченко
|
08.03.1995
|
ТМ
|
Словакия (г)
|
1:2
|
Карпин
|
07.02.1996
|
ТМ
|
Мальта (г)
|
2:0
|
Карпин, Кирьяков
|
07.02.1997
|
ТМ
|
Югославия (н)
|
1:1
|
Попов
|
16.02.1998
|
ТМ
|
Греция (г)
|
1:1
|
Колыванов
|
27.03.1999
|
ОЧЕ
|
Армения (г)
|
3:0
|
Карпин-2, Бесчастных
|
23.02.2000
|
ТМ
|
Израиль (г)
|
1:4
|
Бесчастных
|
28.02.2001
|
ТМ
|
Греция (г)
|
3:3
|
Бузникин-2, Хохлов
|
13.02.2002
|
ТМ
|
Ирландия (г)
|
0:2
|
-
|
12.02.2003
|
ТМ
|
Кипр (г)
|
1:0
|
Хохлов
|
31.03.2004
|
ТМ
|
Болгария (г)
|
2:2
|
Сычев-2
|
09.02.2005
|
ТМ
|
Италия (г)
|
0:2
|
-
|
01.03.2006
|
ТМ
|
Бразилия (д)
|
0:1
|
-
|
07.02.2007
|
ТМ
|
Голландия (г)
|
1:4
|
Быстров
|
26.03.2008
|
ТМ
|
Румыния (г)
|
0:3
|
-
|
28.03.2009
|
ОЧМ
|
Азербайджан (д)
|
2:0
|
Павлюченко, Зырянов
|
03.03.2010
|
ТМ
|
Венгрия (г)
|
1:1
|
Билялетдинов
|
09.02.2011
|
ТМ
|
Иран (н)
|
0:1
|
-
|
29.02.2012
|
ТМ
|
Дания (г)
|
2:0
|
Широков, Аршавин
|
06.02.2013
|
ТМ
|
Исландия (г)
|
2:0
|
Широков, Шатов
|
05.03.2014
|
ТМ
|
Армения (д)
|
2:0
|
Кокорин, Д.Комбаров
|
27.03.2015
|
ОЧЕ
|
Черногория* (д)
|
3:0
|
-
|
26.03.2016
|
ТМ
|
Литва (д)
|
3:0
|
Смолов, Головин, Глушаков
|
24.03.2017
|
ТМ
|
Кот-д’Ивуар (д)
|
0:2
|
-
+10=6-9, мячи 33-30.
*Матч остановлен при счете 0:0 на 67-й мин., сборной Черногории присуждено поражение со счетом 0:3