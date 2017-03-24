22:45 | ФУТБОЛ — Сборная России

Россия во второй раз начала год с домашнего поражения

0
0
0
0

Сборная России во второй раз в истории начала год с поражения на своем поле. В 2006 году россияне в первом матче под руководством Александра Бородюка уступили бразильцам – 0:1. Если не учитывать 1992 год, который начинала сборная СНГ, национальная команда победила в десяти стартовых встречах из 25. В последний раз российская команда неудачно начинала новый календарный год шесть лет назад. Тогда сборная Дика Адвоката с минимальным счетом уступила Ирану (0:1). (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые матчи сборной России в календарном году

Дата

Турнир

Соперник

Счет

Голы

21.02.1993

ТМ

США (г)

1:0

Сергеев

29.01.1994

ТМ

США (г)

1:1

Радченко

08.03.1995

ТМ

Словакия (г)

1:2

Карпин

07.02.1996

ТМ

Мальта (г)

2:0

Карпин, Кирьяков

07.02.1997

ТМ

Югославия (н)

1:1

Попов

16.02.1998

ТМ

Греция (г)

1:1

Колыванов

27.03.1999

ОЧЕ

Армения (г)

3:0

Карпин-2, Бесчастных

23.02.2000

ТМ

Израиль (г)

1:4

Бесчастных

28.02.2001

ТМ

Греция (г)

3:3

Бузникин-2, Хохлов

13.02.2002

ТМ

Ирландия (г)

0:2

-

12.02.2003

ТМ

Кипр (г)

1:0

Хохлов

31.03.2004

ТМ

Болгария (г)

2:2

Сычев-2

09.02.2005

ТМ

Италия (г)

0:2

-

01.03.2006

ТМ

Бразилия (д)

0:1

-

07.02.2007

ТМ

Голландия (г)

1:4

Быстров

26.03.2008

ТМ

Румыния (г)

0:3

-

28.03.2009

ОЧМ

Азербайджан (д)

2:0

Павлюченко, Зырянов

03.03.2010

ТМ

Венгрия (г)

1:1

Билялетдинов

09.02.2011

ТМ

Иран (н)

0:1

-

29.02.2012

ТМ

Дания (г)

2:0

Широков, Аршавин

06.02.2013

ТМ

Исландия (г)

2:0

Широков, Шатов

05.03.2014

ТМ

Армения (д)

2:0

Кокорин, Д.Комбаров

27.03.2015

ОЧЕ

Черногория* (д)

3:0

-

26.03.2016

ТМ

Литва (д)

3:0

Смолов, Головин, Глушаков

24.03.2017

ТМ

Кот-д’Ивуар (д)

0:2

-

+10=6-9, мячи 33-30.
*Матч остановлен при счете 0:0 на 67-й мин., сборной Черногории присуждено поражение со счетом 0:3

 

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Кот-д'Ивуаром?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...