Россия во второй раз начала год с домашнего поражения

Сборная России во второй раз в истории начала год с поражения на своем поле. В 2006 году россияне в первом матче под руководством Александра Бородюка уступили бразильцам – 0:1. Если не учитывать 1992 год, который начинала сборная СНГ, национальная команда победила в десяти стартовых встречах из 25. В последний раз российская команда неудачно начинала новый календарный год шесть лет назад. Тогда сборная Дика Адвоката с минимальным счетом уступила Ирану (0:1). (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые матчи сборной России в календарном году

Дата Турнир Соперник Счет Голы 21.02.1993 ТМ США (г) 1:0 Сергеев 29.01.1994 ТМ США (г) 1:1 Радченко 08.03.1995 ТМ Словакия (г) 1:2 Карпин 07.02.1996 ТМ Мальта (г) 2:0 Карпин, Кирьяков 07.02.1997 ТМ Югославия (н) 1:1 Попов 16.02.1998 ТМ Греция (г) 1:1 Колыванов 27.03.1999 ОЧЕ Армения (г) 3:0 Карпин-2, Бесчастных 23.02.2000 ТМ Израиль (г) 1:4 Бесчастных 28.02.2001 ТМ Греция (г) 3:3 Бузникин-2, Хохлов 13.02.2002 ТМ Ирландия (г) 0:2 - 12.02.2003 ТМ Кипр (г) 1:0 Хохлов 31.03.2004 ТМ Болгария (г) 2:2 Сычев-2 09.02.2005 ТМ Италия (г) 0:2 - 01.03.2006 ТМ Бразилия (д) 0:1 - 07.02.2007 ТМ Голландия (г) 1:4 Быстров 26.03.2008 ТМ Румыния (г) 0:3 - 28.03.2009 ОЧМ Азербайджан (д) 2:0 Павлюченко, Зырянов 03.03.2010 ТМ Венгрия (г) 1:1 Билялетдинов 09.02.2011 ТМ Иран (н) 0:1 - 29.02.2012 ТМ Дания (г) 2:0 Широков, Аршавин 06.02.2013 ТМ Исландия (г) 2:0 Широков, Шатов 05.03.2014 ТМ Армения (д) 2:0 Кокорин, Д.Комбаров 27.03.2015 ОЧЕ Черногория* (д) 3:0 - 26.03.2016 ТМ Литва (д) 3:0 Смолов, Головин, Глушаков 24.03.2017 ТМ Кот-д’Ивуар (д) 0:2 -

+10=6-9, мячи 33-30.

*Матч остановлен при счете 0:0 на 67-й мин., сборной Черногории присуждено поражение со счетом 0:3