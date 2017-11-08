Роман Нойштедтер: "С Раушем общаемся на русском. На немецком нельзя"

Защитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер отметил, что он освоился в национальной команде. Футболист также добавил, что общается с Константином Раушем только на русском языке.

– Как вы освоились в сборной?

– Конечно, освоился, - сказал Нойштедтер в интервью во время прямого эфира в "ВКонтакте". - Пацаны нормально ко мне относятся. Смеемся на тренировках. В первый раз было тяжело – не знал игроков, не выступал с ними ни в одной лиге, ни в одном клубе.

– С кем больше всего общаетесь в сборной?

– Со Смоловым. иногда переписываемся. Больше всего, по бундеслиге, знаю Рауша. С остальными тоже общаюсь. С Джикией много смеемся. С Раушем общаемся на русском. На немецком нельзя.

Напомним что матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября. Начало - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Аргентина: подготовка продолжается. LIVE!