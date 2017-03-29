Ринат Билялетдинов: "Витсель в какой-то степени помог России своей академичной игрой"

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов подвел итоги контрольного матча России и Бельгии. Встреча, состоявшаяся вчера в Сочи, завершилась вничью (3:3).

– Какое впечатление осталось от выступления нашей сборной?

– Не стоит делать глобальных выводов после товарищеских матчей. Хотя вчера настрой наших футболистов чувствовался. Первые пять минут были обнадеживающими. Мне даже казалось, что точно выиграем, но потом все встало на свои места. Мы не смогли предложить ничего серьезного сопернику, кроме старания, самоотдачи, рвения. Индивидуальное мастерство не позволило. На этом этапе бельгийцы нас переигрывали. В какой-то степени повторился матч с Кот-д’Ивуаром.

– Россия впервые за четырнадцать лет отыграла два мяча. Чудо?

– Элемент удачи, но и наши ребята постарались. К тому же этому способствовали бельгийцы. Уверенность переросла в самоуверенность. Сыграй они более ответственно… Если бы это был официальный матч, бельгийцы играли бы иначе, и вполне вероятно, встреча завершилась бы со счетом 3:1 в пользу Бельгии. Витсель в какой-то степени помог нам своей академичной игрой: все не спеша, размеренно (смеется). Вместе с ним и остальные сбавили обороты. Но нужно отдать должное российским футболистам: они прочувствовали этот момент, заставили ошибиться соперника и забили гол. Концовка была обнадеживающей. (Любовь КОНЯЕВА)