Каким получится финал Лиги чемпионов? Прогноз Габулова

Голкипер сборной России и бельгийского "Брюгге" Владимир Габулов, выступая перед журналистами на сборе национальной команды в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018, подчеркнул, что финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" будет смотреть как профессионал, а не как болельщик, и сделал прогноз на игру.

- За кого будете болеть в финале Лиге чемпионов?

- Смотреть будем. Болеть – нет. Мы смотрим не как болельщики, а как профессионалы. По крайней мере, говорю за себя.

- За Салахом собираетесь персонально следить?

- Как и за всеми лидерами обеих команд. Думаю, матч получится зрелищным и результативным. (Дмитрий СИМОНОВ)

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".