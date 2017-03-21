Глушаков и Акинфеев вернулись в общую группу сборной России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев приступил к тренировкам в общей группе сборной России, сообщает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Команда проводит занятия в Краснодаре в преддверии товарищеского матча против Кот-д'Ивуара.

Помимо Акинфеева вместе с командой начал тренироваться полузащитник Денис Глушаков. Оба игрока в понедельник занимались по индивидуальной программе. В марте сборная России проведет матч против Кот-д'Ивуара (24 марта) в Краснодаре и Бельгии (28 марта) в Сочи.

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