Нападающий сборной России Артем Дзюба пропускает первую тренировку сборной России в Краснодаре. Хавбек Денис Глушаков занимается индивидуально, вратарь Игорь Акинфеев работает в тренажерном зале.

Сегодня сборная России под руководством Станислава Черчесова начала подготовку к товарищеским матчам против Кот-д'Ивуара (24 марта в Краснодаре) и Бельгии (28 марта в Сочи).

Травмированные игроки "Краснодара" голкипер Станислав Крицюк и нападающий Федор Смолов вызваны на сбор и будут присутствовать на теоретических занятиях, но не будут участвовать в тренировках.