17:01 | ФУТБОЛ — Сборная России

Дзюба пропускает тренировку сборной в Краснодаре,
Глушаков и Акинфеев работают отдельно

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Нападающий сборной России Артем Дзюба пропускает первую тренировку сборной России в Краснодаре. Хавбек Денис Глушаков занимается индивидуально, вратарь Игорь Акинфеев работает в тренажерном зале.

Сегодня сборная России под руководством Станислава Черчесова начала подготовку к товарищеским матчам против Кот-д'Ивуара (24 марта в Краснодаре) и Бельгии (28 марта в Сочи).

Травмированные игроки "Краснодара" голкипер Станислав Крицюк и нападающий Федор Смолов вызваны на сбор и будут присутствовать на теоретических занятиях, но не будут участвовать в тренировках. 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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В наших цветах нет голубого!

Сухостой на тоненьких отростках, который валится от дуновения ветерка.

17:14

Exsorsist

Зачем инвалидов вызывать? Может проще молодых было вызвать, да в товарняках проверить?

17:10

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