Нападающий сборной России Артем Дзюба пропускает первую тренировку сборной России в Краснодаре. Хавбек Денис Глушаков занимается индивидуально, вратарь Игорь Акинфеев работает в тренажерном зале.
Сегодня сборная России под руководством Станислава Черчесова начала подготовку к товарищеским матчам против Кот-д'Ивуара (24 марта в Краснодаре) и Бельгии (28 марта в Сочи).
Травмированные игроки "Краснодара" голкипер Станислав Крицюк и нападающий Федор Смолов вызваны на сбор и будут присутствовать на теоретических занятиях, но не будут участвовать в тренировках.
Первая тренировка сборной России @TeamRussia в Краснодаре– СЭ Футбол (@football_se) 20 марта 2017 г.
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В наших цветах нет голубого!
Сухостой на тоненьких отростках, который валится от дуновения ветерка.
17:14
Exsorsist
Зачем инвалидов вызывать? Может проще молодых было вызвать, да в товарняках проверить?
17:10