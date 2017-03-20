Станислав Черчесов: "Акинфеев повредил палец"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что игрокам "Краснодара" Станиславу Крицюку и Федору Смолову нет смысла постоянно находиться в расположении национальной команды, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также специалист сообщил, что у вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева поврежден палец, а по форварду "Зенита" Артеме Дзюбе решение будет позже.

– Артем Дзюба не тренировался, доктор его посмотрит, примет решение, – сказал Черчесов. – А Игорь Акинфеев палец повредил, он пока просто велосипед покрутит, чтобы дать пальцу прийти в себя.

– Почему нет Смолова и Крицюка?

– У них есть определенные проблемы, и им, наверное, нет смысла находиться постоянно с нами. Но они и так весь распорядок знают, на всех собраниях будут присутствовать. Посмотрим, на что Смолов будет способен, как готов. Может, какое-то тактическое задание выполнит. А так они будут проводить все свои процедуры, но подстраиваться под нас.