Гильерме: "Заменить Акинфеева в сборной? Почему нет?"

Вратарь "Локомотива" Гильерме выразил мнение, что в будущем сможет заменить Игоря Акинфеева в качестве основного голкипера сборной России. В 2015 году бразилец получил российский паспорт, а в 2016-м провел два товарищеских матча в составе национальной команды - против Литвы (3:0) и Чехии (1:2).

– Ваш бывший тренер Анатолий Бышовец как-то сказал, что вы способны не просто быть в заявке сборной, но и со временем заменить Акинфеева на посту номер один.

– Думаю, он прав. Я ведь столько лет играю в России на хорошем уровне, уже опытный вратарь. Почему нет? (Михаил ГОНЧАРОВ)

Полностью интервью Гильерме