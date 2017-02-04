15:49 4 февраля | ФУТБОЛ — Сборная России

Гильерме: "Заменить Акинфеева в сборной? Почему нет?"

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Вратарь "Локомотива" Гильерме выразил мнение, что в будущем сможет заменить Игоря Акинфеева в качестве основного голкипера сборной России. В 2015 году бразилец получил российский паспорт, а в 2016-м провел два товарищеских матча в составе национальной команды - против Литвы (3:0) и Чехии (1:2). 

– Ваш бывший тренер Анатолий Бышовец как-то сказал, что вы способны не просто быть в заявке сборной, но и со временем заменить Акинфеева на посту номер один.

– Думаю, он прав. Я ведь столько лет играю в России на хорошем уровне, уже опытный вратарь. Почему нет? (Михаил ГОНЧАРОВ)

Полностью интервью Гильерме

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Гантэр

Даже комментировать нечего. А ненависть мясных к Игорю понятна. Ведь он сыграл большую роль в победной серии над Спартаком при Газаеве . Да и при Слуцком ЦСКА постоянно нагибал Спартак.

19:45 4 февраля

1777

Скорее бы уже. А Рекордсмен пусть в ЛЧ свои рекорды ставит, хотя теперь не скоро ему это предстоит((

17:38 4 февраля

Der schwein

Надо было заменить Игоряна в лигочемпионских играх ЦСКА! Хоть рекорд бы остановил данного клуба :)

17:05 4 февраля

grroznyi85

Я ведь столько лет играю в России на хорошем уровне, уже опытный вратарь. ============= Сам себя не похвалишь.)))

16:01 4 февраля

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