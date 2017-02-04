Гильерме: "Заменить Акинфеева в сборной? Почему нет?"

Вратарь "Локомотива" Гильерме выразил мнение, что в будущем сможет заменить Игоря Акинфеева в качестве основного голкипера сборной России. В 2015 году бразилец получил российский паспорт, а в 2016-м провел два товарищеских матча в составе национальной команды - против Литвы (3:0) и Чехии (1:2).
– Ваш бывший тренер Анатолий Бышовец как-то сказал, что вы способны не просто быть в заявке сборной, но и со временем заменить Акинфеева на посту номер один.
– Думаю, он прав. Я ведь столько лет играю в России на хорошем уровне, уже опытный вратарь. Почему нет? (Михаил ГОНЧАРОВ)
Гантэр
Даже комментировать нечего. А ненависть мясных к Игорю понятна. Ведь он сыграл большую роль в победной серии над Спартаком при Газаеве . Да и при Слуцком ЦСКА постоянно нагибал Спартак.
19:45 4 февраля
1777
Скорее бы уже. А Рекордсмен пусть в ЛЧ свои рекорды ставит, хотя теперь не скоро ему это предстоит((
17:38 4 февраля
Der schwein
Надо было заменить Игоряна в лигочемпионских играх ЦСКА! Хоть рекорд бы остановил данного клуба :)
17:05 4 февраля
grroznyi85
Я ведь столько лет играю в России на хорошем уровне, уже опытный вратарь. ============= Сам себя не похвалишь.)))
16:01 4 февраля