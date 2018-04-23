Федор Смолов: "Опыт Кубка конфедераций пригодится на ЧМ-2018"

Форвард сборной России Федор Смолов считает, что на Кубке конфедераций-2017 команда не смогли полностью реализовать потеницал из-за собственных ошибок. Хозяева турнира обыграли Новую Зеландию (2:0), а также проиграли Португалии (0:1) и Мексике (1:2) и не выши в полуфинал.
- На Кубке конфедераций элементарно не хватило опыта, - цитирует официальный сайт ФИФА Смолова. – Соперники не переиграли нас, а просто наказали за наши же ошибки. Взять хотя бы второй гол мексиканцев. Их игрок выбивает мяч со своей половины, а ты как раз в эту секунду отключился и потерял концентрацию. А когда включился обратно, соперник уже опередил тебя и забил. Нелепый гол.
Мы проиграли в мелочах. Например, во втором тайме игры с Португалией я мог забить головой. Мне реально не хватило одного-двух сантиметров, чтобы нормально попасть по мячу. Знаю, что мог побежать в эту точку раньше, но... Думаю, этот опыт пригодится нам на чемпионате мира. Потеря концентрации, медленное принятие решений – это просто недопустимо на турнирах такого уровня.
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2018/m=4/news=%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B8%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Федор Смолов
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)