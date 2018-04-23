Федор Смолов: "Опыт Кубка конфедераций пригодится на ЧМ-2018"

Форвард сборной России Федор Смолов считает, что на Кубке конфедераций-2017 команда не смогли полностью реализовать потеницал из-за собственных ошибок. Хозяева турнира обыграли Новую Зеландию (2:0), а также проиграли Португалии (0:1) и Мексике (1:2) и не выши в полуфинал.

- На Кубке конфедераций элементарно не хватило опыта, - цитирует официальный сайт ФИФА Смолова. – Соперники не переиграли нас, а просто наказали за наши же ошибки. Взять хотя бы второй гол мексиканцев. Их игрок выбивает мяч со своей половины, а ты как раз в эту секунду отключился и потерял концентрацию. А когда включился обратно, соперник уже опередил тебя и забил. Нелепый гол.

Мы проиграли в мелочах. Например, во втором тайме игры с Португалией я мог забить головой. Мне реально не хватило одного-двух сантиметров, чтобы нормально попасть по мячу. Знаю, что мог побежать в эту точку раньше, но... Думаю, этот опыт пригодится нам на чемпионате мира. Потеря концентрации, медленное принятие решений – это просто недопустимо на турнирах такого уровня.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.