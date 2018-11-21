Артем Дзюба: "Сезон все равно позитивный. Страна повернулась к нам лицом"

Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча Лиги наций против Швеции (0:2) отметил, что команда проиграла сопернику в борьбе, единоборствах и желании. Также он подчеркнул, что считает прошедший год для национальной команды позитивным.

- Заслуженно проиграли. Шведы были лучше во многих компонентах - в борьбе, единоборствах, - приводит пресс-служба команды слова Дзюбы. - Наверное, даже в желании. Хотя странно. В этих компонентах мы должны были как миниму не проиграть. К сожалению, не смогли справиться со шведами. Сказалось отсутствие пяти ключевых футболистов.

С учетом того, как все складывалось, обидно, что не вышли дальше. Хотелось поиграть с топ-сборными из группы А. Значит, чего-то нам не хватило. Нужно поработать над ошибками и с новыми силами бороться в следующем году.

В целом, впечатления от года остались все равно позитивные. Чемпионат мира был грандиозным событием. Все признали, что он был лучшим в истории. Особенно приятно, что мы выступили достойно, качетсвенно, с хорошим футболом. Вся страна нас поддерживала. Все объединились, это очень дорогого стоит. Страна повернулас к нам лицом. Закончили не очень хорошо, но в целом сезон хороший. Нам есть куда расти. Прошел фантастический праздник, и послевкусие до сих пор. Но нужно идти дальше.

Лига наций - интересный турнир. И соперники были непростые. И шведы, и турки. Конечно, хочется уже отборочные игры. Наша цель - попасть на чемпинат Европы.