Ари - о вызове в сборную России: "Я очень счастлив. Это была моя мечта"

Нападающий Ари, впервые вызванный в сборную России для подготовки к матчам с Германией и Швецией, отметил, что очень счастлив и готов серьезно работать. По словам 32-летнего бразильца, получившего паспорт гражданина РФ, он находится в хорошей форме.

- Узнал о вызове в сборную России вчера. Реакция? Я очень счастлив. Это была моя мечта, - приводит слова Ари пресс-служба национальной команды. - Знаю в команде многих, лично человек 5-6. Приняли меня очень хорошо. Станислав Саламович сказал, что нужно серьезно работать. Это сейчас особенно важно. Форма у меня хорошая. Физически в полном порядке.