Александр Тарханов: "Интересно посмотреть на комплектацию средней линии сборной России"

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов в преддверии контрольного матча национальной команды с Венгрией подчеркнул, что россияне должны стремиться к победе во всех встречах. При этом он отметил, что будет очень интересно посмотреть на комплектацию средней линии сборной.

- На что вы сегодня будете обращать внимание в первую очередь, если говорить о сборной России? - вопрос Тарханову.

- На то, как укомплектуют атакующую группу. По краям вроде бы ясно, а именно комплектация средней линии любопытна. Есть Смолов, Бухаров, то есть выбор присутствует. Надо скомплектовать среднюю линию, чтоб ребята хорошо взаимодействовали и вели игру.

- Нужно экспериментировать и пробовать разные варианты сегодня в матче или уж наигрывать какой-то состав на Кубок конфедераций?

- Наверное, у Черчесова уже что-то есть. Вот и посмотрим сегодня.

- Как считаете, уровень мотивации на этот товарищеский матч у наших игроков будет высоким?

- Я сегодня с утра смотрел игру сборных Голландии с Кот-д`Ивуаром, получился хороший матч. Правда, там было много замен, но все равно голландцы разорвали соперника. Нам тоже нужно побеждать. Всегда нужно к этому стремиться. Мы неудачно сыграли последние матчи, а поражения не придают уверенности. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

