Александр Мостовой: "Денисову и Черчесову конфликт друг с другом не мешает"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал тот факт, что при Станиславе Черчесове хавбек "Локомотива" Игорь Денисов не приглашается в национальную команду. В последний раз он выходил на поле в составе сборной в июне 2016 года, когда командой руководил Леонид Слуцкий.

– Игорь Денисов в виду известных обстоятельств не получает приглашения в сборную от Черчесова. На ваш взгляд, стоит ли завершить конфликт ради национальной команды?

– Они лично должны решать. Не стоит эту тему все время муссировать. Если тебе бьют по морде, а ты отвечаешь, то это личное, зачем выносить это? Они взрослые мужики, а не дети, которых можно направить и подсказать.

– Но личный конфликт не должен мешать интересам сборной.

– А он и не мешает. Черчесову не мешает, Денисову тоже. Один руководит сборной, другой играет в "Локомотиве".

– Денисов усилил бы игру в опорной зоне.

– Ну, это, может, для вас усилил бы, а для Черчесова, может, нет. Это дело вкуса. В этом ничего страшного нет. Если ты Месси не вызываешь или Роналду, вот это да, это уже вызывает вопросы. (Константин КОЛМАКОВ)

Напомним, матч Россия - Бразилия состоится 23 марта в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 19.00 по московскому времени. Встреча Россия - Франция пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербурге" 27 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18.50 по московскому времени.

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